Tsingtao Brew Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich der Tsingtao Brewery werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die erhöhte Aktivität weist auf eine starke Diskussionsintensität hin und erhält eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt wird Tsingtao Brewery in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung rund um die Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Es konnten auch acht Handelssignale ermittelt werden, davon 0 Gut- und 8 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Tsingtao Brewery bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Die 200-Tage-Linie der Tsingtao Brewery liegt bei 95,1 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 74,75 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -21,4 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Die Tsingtao Brewery wird aktuell mit einem überverkauften Wert von 13,05 bewertet, was als "Gut" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein Wert von 54, was als Signal für eine neutrale Bewertung interpretiert wird. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" eingestuft.