Tsingtao Brew Aktie: Bloß aufpassen!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Tsingtao Brewery war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Tsingtao Brewery von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Tsingtao Brewery in den letzten 12 Monaten um 28 Prozent niedriger. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tsingtao Brewery-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis überkauft ist. Daher erhält sie auch in diesem Punkt ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tsingtao Brewery-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 28,54 Prozent und in den letzten 50 Handelstagen um 11,48 Prozent vom Durchschnitt abweicht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt erhält die Tsingtao Brewery-Aktie aufgrund der genannten Kriterien demnach ein "Schlecht"-Rating.