Tsinghua Tongfang Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Tsinghua Tongfang-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage basiert. Der Durchschnitt liegt bei 7,7 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,04 CNH lag, was einem Unterschied von -21,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,8 CNH wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-11,18 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tsinghua Tongfang-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Tsinghua Tongfang-Aktie eine Rendite von 36,18 Prozent erzielt, was mehr als 55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -14,16 Prozent aufweist, schneidet Tsinghua Tongfang mit 50,34 Prozent deutlich besser ab. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Die Anleger-Stimmung bei Tsinghua Tongfang in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"-Signale und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei Tsinghua Tongfang bei 27,74 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tsinghua Tongfang daher in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet.