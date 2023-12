Tsinghua Tongfang Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Tsinghua Tongfang-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 7,81 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,76 CNH, was einer Abweichung von -0,64 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Hier liegt der letzte Schlusskurs mit 8,24 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,83 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tsinghua Tongfang-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Die Auswertungen der vergangenen zwei Wochen ergaben, dass in den Diskussionen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Analyse ergab 4 schlechte und 5 gute Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat die Tsinghua Tongfang-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 75,65 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +58,33 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit 63,17 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tsinghua Tongfang-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im etwas längeren Zeitraum ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Tsinghua Tongfang-Aktie in diesem Punkt eine schlechte Bewertung.