Tsinghua SIGS Virtual Open Day 2023 | Wo Ihre Zukunft beginnt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die Teilnahme an einem Tag der offenen Tür ist eine gute Gelegenheit, sich über die von uns angebotenen postgradualen Studiengänge zu informieren. Sehen Sie sich die Informationsveranstaltungen unserer Dozenten an und erhalten Sie einen tieferen Einblick in unsere hervorragenden Programme. Wir sind für Sie da, um Ihnen alle gewünschten Informationen zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört, wie wir Ihnen beim Aufbau Ihrer Karriere helfen können, wie der Lehrplan aussieht, welche Art von Betreuung und Beratung wir anbieten und vor allem, wie es ist, ein Student an der Tsinghua zu sein.Kommen Sie zu uns und entdecken Sie, wo Ihre Zukunft beginntDer virtuelle Tag der offenen Tür 2023 der Tsinghua Shenzhen International Graduate School (Tsinghua SIGS) findet am29. Oktober 2022 statt.Diese Veranstaltung wird vom SIGS Admissions Office organisiert und von rekrutierenden Instituten, Abteilungen und Programmen unterstützt. Dazu gehören das Institute of Materials Research, Open FIESTA, das Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute, das Institute of Biopharmaceutical and Health Engineering, das Institute of Environment and Ecology, Hydraulic Engineering, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Big Data Engineering und Artificial Intelligence.Die Teilnehmer können sich über die Lehrressourcen, die akademische Forschung, die zukünftige Entwicklung und die internationalen Bildungsmerkmale der einzelnen Fakultäten informieren. Abschließend werden das Graduate Admission Office and Academic Affairs über die Zulassungsbedingungen und das System der finanziellen Unterstützung sprechen, gefolgt von einer Fragerunde.Wir sehen uns @SIGS Virtual Open DayWann: 29. Oktober 2022Präsentiert von: Tsinghua SIGS Fakultät und PersonalVeranstaltungsort:1. Zoom (ID: 867 1967 4943)2. Folgen Sie dem WeChat-Konto „TsinghuaSIGS"Informationen zu der Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS)Die Tsinghua SIGS wurde im März 2019 gegründet und ist eine Forschungs- und Ausbildungseinrichtung der Tsinghua Universität in Südchina. Aufbauend auf dem akademischen Erbe von Tsinghua und den innovativen Ressourcen von Shenzhen widmen sich unsere Studenten und Dozenten den globalen Herausforderungen durch Spitzenforschung und Zusammenarbeit. Vorbereitung künftiger Führungskräfte auf globale Herausforderungen. Wir bei Tsinghua SIGS haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Graduiertenausbildung sowie die Forschung und Entwicklung neu zu gestalten, um der lokalen, nationalen, regionalen und globalen nachhaltigen Entwicklung besser zu dienen. Hier fördern wir die nächsten Generationen von Führungspersönlichkeiten, gehen globale Herausforderungen durch internationale Kooperationen an und ermöglichen interdisziplinäre Forschung und industrielle Partnerschaften.Tsinghua SIGS hat 6+1 Themenbereiche eingerichtet, die traditionelle Grenzen zwischen akademischen Disziplinen überwinden und die interdisziplinäre Forschung sowie das Lernen fördern. Dazu gehören Materialwissenschaft, Datenwissenschaft & Informationstechnologie, Biopharmazie & Gesundheitstechnik, Meerestechnik, zukünftige menschliche Lebensräume, Umwelt & Ökologie und Innovationsmanagement.Tsinghua SIGS bietet internationalen Studenten Doktorandenprogramme und Masterprogramme an. Die erste Bewerbungsrunde für die internationale Zulassung 2023 beginnt am 15. Oktober 2022. Bewerber sollten eine Online-Bewerbung auf der THU-Website ausfüllen: (http://gradadmission.tsinghua.edu.cn). Weitere Informationen zur Bewerbung finden Sie unter Zulassung zur Tsinghua Shenzhen International Graduate School 2023 (für internationale Studenten): https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/2022/0929/c1402a58113/page.htmFür weitere Informationen zum Tag der offenen Tür und Zulassungsanfragen wenden Sie sich bitte an das Tsinghua SIGS Graduate Admission Office oder besuchen Sie die offizielle Website von Tsinghua SIGS.Graduate Admission Office E-Mail: admission@sz.tsinghua.edu.cnTel.: +86 755 26036110Offizielle Website Tsinghua SIGShttps://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1930912/Tsinghua_Shenzhen_International_Graduate_School__Tsinghua_SIGS__Virtual_Open_Day.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tsinghua-sigs-virtual-open-day-2023--wo-ihre-zukunft-beginnt-301661880.htmlPressekontakt:Apple Xu,xuyinggege@sz.tsinghua.edu.cnOriginal-Content von: Tsinghua Shenzhen International Graduate School, übermittelt durch news aktuell