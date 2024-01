Tsim Sha Tsui Properties Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Tsim Sha Tsui Properties-Aktie hat laut der technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,79 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt mit 18,2 HKD um -12,46 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 18,28 HKD, was einer Abweichung von nur -0,44 Prozent beim letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität der Tsim Sha Tsui Properties-Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Wert in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tsim Sha Tsui Properties-Aktie liegt bei 34 und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage Basis führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da er ebenfalls bei 34,38 liegt. Somit ergibt sich nach der RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Tsim Sha Tsui Properties.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tsim Sha Tsui Properties überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt erhält die Tsim Sha Tsui Properties-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik und ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz sowie das Anleger-Sentiment.