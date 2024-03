Tsim Sha Tsui Properties Aktie: Jetzt knallt es!

Die Tsim Sha Tsui Properties-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,99 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,62 HKD liegt, was einem Abweichung von -6,85 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 18,69 HKD, was zu einer ähnlichen Abweichung von -0,37 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beläuft sich auf 84,38, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 58,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Allerdings verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, wodurch dieser Punkt mit "Gut" bewertet wird. Die Diskussionsintensität bleibt jedoch neutral, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Tsim Sha Tsui Properties-Aktie führt.