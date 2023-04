Tschechische Regierung billigt Verteidigungsabkommen mit USA

PRAG (dpa-AFX) - Tschechien und die USA haben ihre Verhandlungen über eine Vertiefung ihrer Verteidigungszusammenarbeit abgeschlossen. Das liberalkonservative Kabinett in Prag gab am Mittwoch seine Zustimmung zu dem ausgehandelten Vertragsentwurf. Angesichts des instabilen internationalen Umfelds sei dies ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit des Landes zu stärken, sagte Ministerpräsident Petr Fiala. Tschechien ist seit 1999 Nato-Mitglied und liegt weniger als 400 Kilometer von der Ukraine entfernt, die seit mehr als einem Jahr gegen eine russische Invasion kämpft.

Das Abkommen - ein sogenanntes Defense Cooperation Agreement (DCA) - muss noch von den Verteidigungsministern beider Länder unterzeichnet werden. Anschließend folgt die Ratifizierung durch beide Parlamentskammern in Prag. Der bilaterale Vertrag regelt die rechtlichen Bedingungen für die Anwesenheit von US-Streitkräften in Tschechien - zum Beispiel zur Teilnahme an Übungen. Eine ständige Stationierung von US-Kampftruppen ist derzeit nicht vorgesehen und wäre nur mit Zustimmung von Regierung und Parlament möglich.

Das Kabinett beschloss auf seiner Sitzung zudem, den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, Kirill, auf eine nationale Sanktionsliste zu setzen. Die EU hatte wegen des Widerstands Ungarn auf Strafmaßnahmen gegen das Kirchenoberhaupt verzichtet. Kirill gilt als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin./hei/DP/he