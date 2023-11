Tschechien verlängert Kontrollen an Grenze zur Slowakei

PRAG (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Schleuserkriminalität setzt Tschechien seine vorübergehenden Grenzkontrollen zur Slowakei bis ins neue Jahr fort. Das Kabinett in Prag stimmte am Mittwoch einer Verlängerung der Maßnahme bis zum 3. Januar zu. Sie wäre sonst bereits in der Nacht zu Donnerstag ausgelaufen.

Seit dem Beginn der Kontrollen Anfang Oktober wurden nach Angaben des tschechischen Innenministeriums knapp 399 000 Personen kontrolliert. Dabei seien 1167 Menschen bei der illegalen Einreise registriert und 56 mutmaßliche Schleuser festgenommen worden.

Tschechien und die Slowakei gehören seit Ende 2007 dem Schengen-Raum an, in dem die Grenzkontrollen eigentlich abgeschafft wurden. Die gemeinsame Grenze ist rund 250 Kilometer lang. Bis zur Teilung 1993 bildeten beide Länder einen gemeinsamen Staat, die Tschechoslowakei. Entsprechend eng sind die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarstaaten./hei/DP/ngu