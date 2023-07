Tschechien schenkt Ukraine weitere Kampfhubschrauber und Munition

PRAG (dpa-AFX) - Tschechien schenkt der Ukraine weitere Kampfhubschrauber aus seinen Beständen. Das sagte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Prag. Die erste Lieferung von Mil-Mi-24-Hubschraubern war bereits vor einem Jahr erfolgt. Zudem werde man über die kommenden Monate weitere Hunderttausende Patronen großkalibriger Munition zur Verfügung stellen, kündigte Fiala an.

Tschechien werde sich zudem an der Ausbildung ukrainischer Piloten für westliche F-16-Kampfflugzeuge beteiligen, indem man Flugsimulatoren bereitstelle. Der Nato- und EU-Mitgliedstaat verfügt selbst nicht über Flugzeuge dieses US-amerikanischen Typs. Vertreter beider Seiten unterzeichneten ein Memorandum über eine künftige gemeinsame Rüstungsproduktion von tschechischen und ukrainischen Firmen. Selenskyj bedankte sich für die Unterstützung und betonte, dass Tschechien nicht weniger an Militärhilfe bereitstelle als manche großen europäischen Staaten.

Selenskyj war überraschend zu dem zweitägigen Besuch in Prag eingetroffen. Präsident Petr Pavel empfing ihn am Donnerstagabend mit militärischen Ehren in der Prager Burg. Seit dem Beginn der russischen Invasion haben mehr als 500 000 Ukrainer vorübergehenden Schutz in Tschechien erhalten, wie aus den Daten des Innenministeriums hervorgeht. Davon halten sich Schätzungen zufolge noch rund 300 000 Menschen dort auf./hei/DP/men