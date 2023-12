Tscan Therapeutics Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz, die die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz beinhalten. In Bezug auf Tscan Therapeutics zeigt die Diskussionsintensität im Netz eine schwache Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert und wird daher als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Wert führt.

Analysten haben Tscan Therapeutics in den letzten 12 Monaten zweimal als "Gut" und keinmal als "Schlecht" eingestuft, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 4,9 USD erwarten die Analysten eine positive Entwicklung von 206,12 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tscan Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,06 USD lag, was einer positiven Abweichung von +60,13 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index ordnet der Tscan Therapeutics-Aktie eine "Neutral"-Einstufung zu, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen. Der RSI7 beträgt 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 48,03 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.