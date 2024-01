Tscan Therapeutics Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Tscan Therapeutics-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem positiven Trend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass der Schlusskurs von 5,98 USD deutlich über dem Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von +84,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 5,17 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+15,67 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält Tscan Therapeutics auf Basis trendfolgender Indikatoren somit eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tscan Therapeutics. Die Anleger waren an sechs Tagen positiv gestimmt, an einem Tag negativ und an sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tscan Therapeutics-Aktie liegt bei 53, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,24), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die Tscan Therapeutics-Aktie abgegeben haben, zeigen sich insgesamt positiv gestimmt. Von 2 Bewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 100,67 Prozent entspricht, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Anlegerstimmung und die Analysteneinschätzung somit eine positive Gesamtbewertung für die Tscan Therapeutics-Aktie.