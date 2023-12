Tscan Therapeutics Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die technische Analyse von Tscan Therapeutics-Aktien zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,05 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,95 USD liegt, was einer Abweichung von +62,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,57 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tscan Therapeutics-Aktie liegt bei 81,18, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 46,54 eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Tscan Therapeutics, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig verzeichnet die Aktie eine erhöhte Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten haben Tscan Therapeutics langfristig das Rating "Gut" vergeben und erwarten eine Entwicklung von 203,03 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 15 USD. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung.