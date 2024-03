Tscan Therapeutics Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Stimmungsbild und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet sind wichtige Maßstäbe, um die aktuelle Lage und die langfristige Stimmung rund um Aktien zu beurteilen. Wir haben die Aktie von Tscan Therapeutics in Bezug auf diese Faktoren genau untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tscan Therapeutics war ebenfalls neutral, weshalb wir der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" geben.

Der Relative Strength-Index (RSI) basierend auf sieben und 25 Tagen zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Tscan Therapeutics. Der RSI7 beträgt 36,96 und der RSI25 liegt bei 30,8, beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für Tscan Therapeutics ergaben 2 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat erhielt die Aktie eine weitere positive Einschätzung, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 12,5 USD, was eine potenzielle Steigerung von 74,83 Prozent bedeutet.

Die technische Analyse der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend positiv ist. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage erhält die Tscan Therapeutics-Aktie eine positive Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie von Tscan Therapeutics basierend auf verschiedenen Faktoren.