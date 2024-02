Tsakos Energygation Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Tsakos Energy Navigation Ltd":

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bei Tsakos Energy Navigation in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu dem neutralen Rating beiträgt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Tsakos Energy Navigation eine Rendite von 2,85 % aus, was 22,33 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 25,17 % liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tsakos Energy Navigation zeigt einen aktuellen Wert von 43 für die letzten 7 Tage, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Ebenso liegt der RSI für die letzten 25 Handelstage bei 50,86, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tsakos Energy Navigation mit einem Wert von 2,42 im Vergleich zum Branchen-KGV von 27,51 als deutlich günstig und unterbewertet gilt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.