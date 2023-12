Tsakos Energy Navigation Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Aktie von Tsakos Energy Navigation hat derzeit eine Dividendenrendite von 2%. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Dividendenrendite jedoch um 25,3% unter dem Durchschnitt, was von unseren Analysten als negativ bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tsakos Energy Navigation-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist. Der RSI-Wert der letzten 7 Tage beträgt 7, was zu der Bewertung "Gut" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Mit einem KGV-Wert von 2,42 ist die Tsakos Energy Navigation-Aktie deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Aktie von Tsakos Energy Navigation hin. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

