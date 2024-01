Tsakos Energy Navigation Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vorwiegend negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an sechs Tagen überwiegend negative Kommunikation stattfand. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Tsakos Energy Navigation. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 2. Dies bedeutet, dass die Börse 2,42 Euro für jeden Euro Gewinn von Tsakos Energy Navigation zahlt. Dies ist 92 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der momentan bei 31 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnittskurs der Tsakos Energy Navigation-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 19,65 USD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 23,68 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +20,51 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch im Rahmen der kurzfristigen Analyse liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tsakos Energy Navigation also eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist und wird zur technischen Analyse verwendet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tsakos Energy Navigation-Aktie beträgt aktuell 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt liefert die RSI-Analyse damit ein "Neutral"-Rating für Tsakos Energy Navigation.