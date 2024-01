Tsaker Chemical Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse von Tsaker New Energy Tech-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,23 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,02 HKD liegt, was einer Abweichung von -17,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,07 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Zusammen ergibt sich ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Tsaker New Energy Tech mit einer Rendite von -14,88 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,11 Prozent kommt, liegt Tsaker New Energy Tech mit 19,99 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Tsaker New Energy Tech liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 58,97 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich Tsaker New Energy Tech mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,89 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 43,03. Dieser Abstand von 89 Prozent führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.