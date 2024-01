Tsaker Chemical Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Churchill Capital Corp":

Die technische Analyse der Aktie von Tsaker New Energy Tech zeigt, dass der Kurs von 0,97 HKD derzeit -7,62 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -19,83 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tsaker New Energy Tech liegt bei 83,33, was als überkauft gilt und damit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68 und wird als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Tsaker New Energy Tech in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -19,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Chemikalien"-Branche und -19,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors erzielt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Tsaker New Energy Tech zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt.