Tsaker Chemical Aktie: Einfach nur Spitze!

Tsaker New Energy Tech wird derzeit unter dem Branchendurchschnitt bewertet, was auf ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 4,89 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 43,01 hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Die Anlegerstimmung gegenüber Tsaker New Energy Tech wird als neutral eingestuft, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten. Die Dividendenpolitik des Unternehmens erhält eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer positiven Differenz von +2,43 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Tsaker New Energy Tech im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,88 Prozent erzielt, was 19,84 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" aufgrund der Unterperformance.

