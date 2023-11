Tsaker Chemical Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Die technische Analyse der Tsaker New Energy Tech-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1,27 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1,09 HKD liegt und somit einen Abstand von -14,17 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,13 HKD, was einer Differenz von -3,54 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf die Dividende weist Tsaker New Energy Tech derzeit eine Dividendenrendite von 8,35 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,85 % in der Chemiebranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 5,1, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Tsaker New Energy Tech wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Tsaker New Energy Tech bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".