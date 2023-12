Tryp Therapeutics Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage über den Zustand des Wertpapiers getroffen werden. In Bezug auf die Tryp Therapeutics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 37, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 45 weniger volatil als der RSI7, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für die Tryp Therapeutics-Aktie hinweist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Tryp Therapeutics war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Negative Diskussionen wurden kaum aufgezeichnet, und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tryp Therapeutics-Aktie bei 0,07 CAD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,06 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -14,29 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Diskussionintensität in sozialen Medien wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild in Bezug auf die Tryp Therapeutics-Aktie.