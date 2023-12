Tryg Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tryg":

Die dänische Versicherungsgesellschaft Tryg A- hat eine Dividendenrendite von 5,38 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,74 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tryg A- wird als neutral eingestuft, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tryg A-. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 22,75 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Unterbewertung führt. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält Tryg A- eine positive Bewertung, da sowohl der RSI7 als auch der RSI25 darauf hindeuten, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie von Tryg A- in diesen Bereichen positiv bewertet.