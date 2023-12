Tryg Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Tryg":

Die technische Analyse der Tryg A- Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 143,56 DKK liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs mit 151,3 DKK einen Abstand von +5,39 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 142,33 DKK, was einer Differenz von +6,3 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet die Tryg A- Aktie eine Dividendenrendite von 5,38 Prozent, was 1,65 Prozent über dem Branchenmittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tryg A- zeigt einen Wert von 34,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 23,19 und wird als Indikator für eine "Gut"-Einschätzung gewertet. Insgesamt ergibt sich somit wieder eine positive Gesamtbewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie ergibt die Auswertung, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Veränderung im Vergleich zu sonst. Daher wird die Tryg A- Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.