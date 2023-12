Tryg Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tryg":

Die Aktie Tryg A- wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft werden.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI für Tryg A- bei 76,61, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 45,92, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Tryg A- in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,45 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der Versicherungsbranche stiegen im Durchschnitt um 0,89 Prozent, was zu einer Underperformance von -7,35 Prozent für Tryg A- führt. Der Finanzsektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 8,31 Prozent, wobei Tryg A- um 14,76 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 143,28 DKK für die Tryg A- Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 146,9 DKK, was zu einer Abweichung von +2,53 Prozent führt und eine "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (144,29 DKK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,81 Prozent Abweichung). Somit erhält Tryg A- insgesamt eine "neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.