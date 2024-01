Truworths International Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Truworths-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergab einen Durchschnittsschlusskurs von 3,22 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,54 EUR, was einem Unterschied von +9,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,73 EUR, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,09 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 8,34, was 73 Prozent weniger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche (31). Daraus ergibt sich eine Unterbewertung und eine "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

Im Sentiment und Buzz-Bereich zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Truworths-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 56,52 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Truworths-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.