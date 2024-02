Truworths International Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Truworths bei 3,76 EUR liegt, was einer Entfernung von +11,57 Prozent vom GD200 (3,37 EUR) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,58 EUR. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs +5,03 Prozent beträgt und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal vorliegt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Truworths-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Bewertung weist Truworths ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,94 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Branchendurchschnitt im "Spezialität Einzelhandel" beträgt 31, was einer Differenz von 72 Prozent entspricht. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Truworths derzeit eine Dividendenrendite von 7,83 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,04 % im "Spezialität Einzelhandel". Eine Differenz von 3,79 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Truworths-Aktie zeigt einen Wert von 47 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Truworths-Aktie auf der Grundlage der technischen, fundamentalen und RSI-Analyse.