Truworths International Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Truworths-Aktie liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 68, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Truworths-Aktie bei 3,38 EUR liegt, was einer Entfernung von +5,62 Prozent vom GD200 (3,2 EUR) entspricht. Dies wird als gutes Signal bewertet. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3,74 EUR auf, was einem Abstand von -9,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Truworths zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Truworths höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 4,01 Prozentpunkte (7,91 % gegenüber 3,9 %), was zu einer guten Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.