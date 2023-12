Truworths International Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Aktie von Truworths wird auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 8,34 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 30,43) liegt das KGV von Truworths um 73 Prozent niedriger, was auf eine attraktive Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Truworths-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,19 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 3,62 EUR weicht um +13,48 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,73 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs mit -2,95 Prozent Abweichung auf ähnlichem Niveau. Dies führt zu einer neutralen Bewertung basierend auf der kurzfristigen technischen Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes rund um Truworths gezeigt. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen konnte in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Dividendenrendite von Truworths liegt derzeit bei 7,91 %, was einen Mehrertrag von 4,02 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Truworths-Aktie, basierend auf fundamentalen, technischen und sentimentalen Analysen sowie der Dividendenpolitik des Unternehmens.