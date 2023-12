Truworths International Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Stimmung unter den Anlegern von Truworths ist in den letzten zwei Wochen vor allem negativ. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. An zwei Tagen während des analysierten Zeitraums war das Stimmungsbarometer insgesamt negativ. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist Truworths derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 8,75 Euro für jeden Euro Gewinn von Truworths zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 70 Prozent, da der branchenübliche Wert bei 28 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Truworths beträgt derzeit 7,91 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,06 liegt. Dies ergibt eine Differenz von +3,86 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite und führt zu einer "Gut"-Einschätzung der Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 3,17 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 3,5 EUR beträgt. Dies ergibt eine Abweichung von +10,41 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD.

Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 3,74 EUR, während der letzte Schlusskurs darunter liegt, was eine Abweichung von -6,42 Prozent ergibt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.