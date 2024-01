Trustpilot im Check!

Die Trustpilot-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 94,09 GBP bewertet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 148,5 GBP verzeichnet, was einem Unterschied von +57,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 121,27 GBP liegt mit einem letzten Schlusskurs von +22,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Trustpilot-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In der Diskussion in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Tagen überwiegend eine positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Trustpilot. Es gab acht positive und fünf negative Tage, mit einem Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Trustpilot liegt bei 41,71, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 30,28, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Neutral".

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut", da 2 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Trustpilot liegt bei 150 GBP, was einer prognostizierten Entwicklung um 1,01 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Gesamteinschätzung auf Basis der Analysten-Untersuchung führt daher zu einer Einstufung als "Gut".