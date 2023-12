Trustpilot Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Trustpilot war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Es gab insgesamt neun positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führte. Allerdings wurde keine auffällige Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Trustpilot-Aktie liegt bei 33,5, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin und wird daher als "Gut" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Trustpilot-Aktie abgegeben, die alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 150 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 12,19 Prozent bedeutet und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Trustpilot insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf den genannten Kriterien.