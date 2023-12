Trustpilot Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Analyse von Trustpilot durch institutionelle Analysten ergab in den letzten 12 Monaten 2 positive Bewertungen, 0 neutrale Bewertungen und 0 negative Bewertungen, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den aktuellen Kurs von 151,1 GBP erwarten die Analysten eine leichte Entwicklung von -0,73 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 150 GBP, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Trustpilot zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 36,6 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist, während der RSI auf 25-Tage-Basis aufzeigt, dass Trustpilot überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für Trustpilot ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 und 50 Handelstage ergibt jeweils eine "Gut"-Bewertung für Trustpilot.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine positive Einschätzung für Trustpilot seitens der Analysten und Anleger.