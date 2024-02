Trustpilot Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Blickt man auf den RSI der letzten 7 Tage für die Trustpilot-Aktie, beträgt der Wert aktuell 34. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 37,06 keine Über- oder Unterbewertung und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Trustpilot also ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten bewerten die Trustpilot-Aktie derzeit als "Gut". Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 170 GBP ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -11,04 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Trustpilot also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Trustpilot-Aktie positiv sind. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 107,97 GBP, während der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 160,45 GBP liegt. Beide Werte liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs von 191,1 GBP, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen vorwiegend negative Diskussionen über Trustpilot. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, was Trustpilot insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.