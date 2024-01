Trustpilot Aktie: Jetzt ist alles möglich

Trustpilot wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus den verschiedenen Kommentaren und Beiträgen in den letzten Wochen festgestellt hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf neutral eingestuft wird. Die Messung der Anlegerstimmung führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Trustpilot-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 57, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 37,97 liegt. Auch hier wird eine neutrale Bewertung vergeben. Somit ergibt die RSI-Bewertung insgesamt eine neutrale Einstufung für Trustpilot.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Trustpilot-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein gutes Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Trustpilot insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als gut eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 3,02 Prozent, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Somit erhält Trustpilot in Summe eine gute Bewertung.