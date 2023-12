Trustpilot Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten ihre Bewertungen für die Trustpilot-Aktie abgegeben. Alle 2 Bewertungen waren "Gut", während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Somit ergibt sich ein durchweg positives "Gut"-Rating für die Trustpilot-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Trustpilot. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für das Wertpapier beträgt 150 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 1,01 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 148,5 GBP. Dies führt zu einer neutralen Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) für Trustpilot derzeit bei 20,4 liegt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 28 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Trustpilot-Aktie derzeit um 25,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +59,16 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als positiv eingestuft.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Trustpilot nur schwache Aktivität aufweist, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für Trustpilot führt. Somit wird das Unternehmen insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.

