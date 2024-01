Trustpilot Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Bei Trustpilot hat sich in den letzten Wochen eine deutlich positive Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies basiert auf der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufweist. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Trustpilot daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 73,13 Punkte, was darauf hindeutet, dass Trustpilot derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Trustpilot für diesen Punkt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Trustpilot-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 95,01 GBP liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs (139,2 GBP) und wird daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (124,44 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit wird die Trustpilot-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. An sechs Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Trustpilot gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.