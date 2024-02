Trustp Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die T Stamp-Aktie beträgt aktuell 58, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,28 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für T Stamp.

Das Sentiment und der Buzz um eine Aktie sind wichtige Indikatoren für die Stimmung rund um das Wertpapier. Bei T Stamp zeigen die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für T Stamp ist positiv, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von T Stamp bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Auch das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von T Stamp veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen beschäftigten sich vor allem mit positiven Themen rund um T Stamp, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -13,14 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Dagegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.