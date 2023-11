Trustp Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Stimmung rund um die Aktie des Unternehmens T Stamp wird als "gut" eingestuft, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Themen diskutiert werden. Allerdings zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass das Wertpapier überkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (RSI7) als auch auf langfristiger Basis (RSI25). Daher wird das Wertpapier in Bezug auf den RSI als "schlecht" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung im Internet deuten auf eine neutrale Stimmungslage hin. In der technischen Analyse wird die Aktie aufgrund ihres Abweichung vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage ebenfalls als "schlecht" bewertet.

