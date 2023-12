Trustmark Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Trustmark-Aktie wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten mit 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft, was im Durchschnitt einer neutralen Einschätzung entspricht. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 34,5 USD, was einem potenziellen Anstieg von 24,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (27,74 USD) entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer positiven Bewertung eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Trustmark bei 23,11 USD, während der aktuelle Kurs bei 27,74 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +20,03 Prozent im Vergleich zum GD200 und +23,95 Prozent im Vergleich zum GD50.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trustmark-Aktie zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 und 25 Tagen überverkauft war, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Trustmark. Die Frequenz der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass sie aktuell weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Trustmark-Aktie basierend auf den Analysen eine neutrale bis positive Bewertung.