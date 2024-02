Trustmark Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Trustmark-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,33 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,87 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen hat sich in den letzten Wochen eine positive Veränderung ergeben. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen sind gestiegen, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien der Handelsbanken-Branche hat die Trustmark-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,95 % erzielt, was eine Underperformance von -2,56 % bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Trustmark daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Trustmark-Aktie beträgt derzeit 9,74, was 48 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb Trustmark in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.