Trustmark Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Trustmark. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 18,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass Trustmark derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 18,33, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist, wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Trustmark mit einer Rendite von -14,56 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Die Branche der Handelsbanken verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,33 Prozent, wobei Trustmark mit 12,23 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Analysteneinschätzungen für Trustmark, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für Trustmark liegt bei 34,5 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht und eine mögliche Steigerung um 24,01 Prozent signalisiert.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Trustmark ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,52 auf, was 41 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche der Handelsbanken. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Gut".

