Trustmark Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Für die Trustmark-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 51,34 aufweist. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Trustmark basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Trustmark-Aktie mit -7,95 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,07 Prozent kommt, liegt Trustmark mit 6,88 Prozent deutlich darunter. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Trustmark-Aktie ein Durchschnitt von 24 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,94 USD, was zu einer "+12,25 Prozent Unterschied" und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,66 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Trustmark also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass sich die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Trustmark-Aktie im vergangenen Monat eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Trustmark-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.