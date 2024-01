TrustCo BankNY Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Trustco Bank Ny-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 28,87 USD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 30,18 USD, was einem Unterschied von +4,54 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt ist auch der 50-Tage-Durchschnitt von Interesse. Hier liegt der letzte Schlusskurs mit 28,63 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+5,41 Prozent). Daher erhält die Trustco Bank Ny-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Auch der Relative Strength Index (RSI) wird zur Analyse herangezogen, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Trustco Bank Ny-Aktie beträgt aktuell 84, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um Trustco Bank Ny. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Trustco Bank Ny-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu dem Ergebnis führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Trustco Bank Ny angemessen mit "Gut" bewertet.