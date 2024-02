TrustCo BankNY Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Trustco Bank Ny hat in den letzten zwei Wochen insbesondere in den sozialen Medien viel positive Aufmerksamkeit erhalten. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Trustco Bank Ny insgesamt als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Trustco Bank Ny derzeit bei 28,61 USD. Der Aktienkurs liegt bei 28,56 USD, was einer Abweichung von -0,17 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -3,45 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist das Gesamtbefund basierend auf den beiden Zeiträumen demnach "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Trustco Bank Ny zeigt aktuell einen Wert von 35,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein RSI-Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Das Stimmungsbild und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung für das Stimmungsbild und eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider. Insgesamt erhält Trustco Bank Ny daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.