TrustCo BankNY Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI ist ein Indikator der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Trustco Bank Ny zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 90,28 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,55, was bedeutet, dass die Trustco Bank Ny weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Trustco Bank Ny-Aktie zeigt sich, dass der Aktienkurs von 29,45 USD auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (28,83 USD) liegt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Trustco Bank Ny-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz, zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was Trustco Bank Ny eine "Gut"-Einschätzung einbringt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" für Trustco Bank Ny führt.

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Trustco Bank Ny eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung bezüglich der Trustco Bank Ny.

Insgesamt erhält Trustco Bank Ny aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine "Gut"-Bewertung.