TrustBIX Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen (RSI25). Der Trustbix-RSI weist eine Ausprägung von 100 auf, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 66,67, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt und somit zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in sozialen Medien beeinflussen die Einschätzungen von Aktien. Bei Trustbix wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtbild von "Neutral" führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten beeinflussen auch weiche Faktoren wie Stimmungen die Bewertung von Aktienkursen. Eine Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien ergab, dass die Stimmung neutral war. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Trustbix derzeit als "Schlecht" eingestuft werden muss. Der GD200 verläuft bei 0,02 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,005 CAD liegt, was einer Abweichung von -75 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 CAD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Sollten TrustBIX Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich TrustBIX jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TrustBIX-Analyse.

TrustBIX: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...