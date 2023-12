TrustBIX Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Trustbix hat in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität im Netz erlebt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Trustbix in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der gleitende Durchschnittskurs der Trustbix liegt bei 0,02 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,005 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der -75 Prozent Abweichung vom GD200 und der -50 Prozent Abweichung vom GD50.

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Trustbix auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Trustbix diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Trustbix liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 66 und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Trustbix basierend auf der Diskussionsintensität, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Relative Strength Index.