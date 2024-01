TrustBIX Aktie: Am Scheideweg

Die Trustbix zeigt derzeit gemäß der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,02 CAD, während der Aktienkurs bei 0,01 CAD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,01 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Trustbix aktuell einen Wert von 33,33, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit positiven Diskussionen an nur zwei Tagen und neutralen Einstellungen an weiteren zwei Tagen. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf Trustbix ausgetauscht, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.