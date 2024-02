Truscreen Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für die Anleger von Truscreen. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Truscreen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Truscreen konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Neutral". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Truscreen auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Truscreen-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,028 AUD liegt. Die Abweichung beträgt somit +40 Prozent, was zu dieser positiven Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 AUD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Truscreen liegt bei 14,29, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 24, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des RSI, trotz der neutralen Stimmungslage in den sozialen Medien.